  • 03 AĞUSTOS 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 35º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.539
    EURO 4.196
  • BIST 106525.44
    ALTIN 143.565
Buradasınız : » » İstanbul'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

Sultangazi'de helikopter destekli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda polis ekiplerince 18 adrese eş zamanlı baskın gerçekleştirildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
İstanbulda eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

Sultangazi ilçesinde helikopter destekli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda polis ekiplerince 18 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sultangazi ilçesinde "torbacı" tabir edilen uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen 17 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon yaptı.

Özel harekat polisinin de katıldığı operasyonda ekipler, şüphelilere ait 18 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyona, polis helikopteri de destek verdi.

Adreslerde yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi, bazı şüpheliler gözaltına alındı.

Etiketler: uyuşturucu operasyonu, İstanbul
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER