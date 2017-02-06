  • 06 ŞUBAT 2017, PAZARTESI

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İstanbul'da eş zamanlı terör operasyonu

İstanbul'un Anadolu yakasındaki bazı adreslere terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon yapıldı.

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İstanbulda eş zamanlı terör operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi.

Üsküdar'da bulunan Çevik Kuvvet Yerleşkesi'nden hareket eden ekipler, başta Maltepe olmak üzere bazı ilçelerde 10 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, belirlenen adreslerin bulunduğu bölgelerde geniş güvenlik önlemi alındı.

Zırhlı araçlarla sokakların giriş ve çıkışlarını kapatan ekipler, belirlenen adreslere tek tek baskın yaptı.

Ekiplerce adreslerde arama yapılırken, gözaltılar konusunda bilgi verilmedi. 

Etiketler: terör operasyonu, İstanbul
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