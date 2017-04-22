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İstanbul'da eş zamanlı FETÖ operasyonu

Üsküdar ve Ümraniye başta olmak üzere kent genelinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

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İstanbulda eş zamanlı FETÖ operasyonu

İstanbul'da polis tarafından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında Üsküdar ve Ümraniye başta olmak üzere kent genelinde birçok adrese operasyon düzenledi.

Çalışmalara Terörle Mücadele ve Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüklerine bağlı ekipler de destek verdi.

Operasyon kapsamında Üsküdar Küplüce Mahallesi Gayret Sokağı'nda bir apartmanın üçüncü katındaki daireye giren ekipler arama yaptı. Ekiplere destek veren özel harekat polisleri, aramalar sırasında bina dışında önlem aldı.

Yavuztürk Mahallesi Bayramiçli Mehmet Sokağı'nda bir binaya ve Ümraniye Atatürk Mahallesi Gürbüz Sokağı'nda bir apartmana da baskın yapan ekipler, aramalarının ardından bu adreslerden ayrıldı.

Operasyonda çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. AA

Etiketler: İstanbul, fetö, operasyon
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