  • 20 OCAK 2018, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.81
    EURO 4.658
  • BIST 115147.06
    ALTIN 163.15
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » İstanbul'da şafak vakti eş zamanlı "çete" operasyonu

İstanbul'da şafak vakti eş zamanlı "çete" operasyonu

Suç işlemek için örgüt kurdukları ve çeşitli suçlara karıştıkları tespit edilen "çete" mensuplarının yakalanması için çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
İstanbulda şafak vakti eş zamanlı &quot;çete&quot; operasyonu

İstanbul'da çok sayıda suça karıştıkları belirlenen çeteye yönelik şafak operasyonu gerçekleştirildi.

Alınan bilgiye göre, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç işlemek için örgüt kurdukları ve çeşitli suçlara karıştıkları tespit edilen çete mensuplarının yakalanması için çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yaptı. Özel harekat polislerinin de zırhlı araçlarla katıldığı operasyonlarda, bazı evlere koçbaşı kullanılarak girildi.

Evlerde arama yapılırken, gözaltına alınan şüphelilerin İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğü belirtildi.

Kaynak:AA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER