İstanbul'da şafak vakti eş zamanlı "çete" operasyonu

İstanbul'da çok sayıda suça karıştıkları belirlenen çeteye yönelik şafak operasyonu gerçekleştirildi.

Alınan bilgiye göre, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç işlemek için örgüt kurdukları ve çeşitli suçlara karıştıkları tespit edilen çete mensuplarının yakalanması için çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yaptı. Özel harekat polislerinin de zırhlı araçlarla katıldığı operasyonlarda, bazı evlere koçbaşı kullanılarak girildi.

Evlerde arama yapılırken, gözaltına alınan şüphelilerin İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğü belirtildi.

Kaynak:AA