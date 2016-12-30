İstanbul'da en çok kaza bu ilçede yaşanıyor

İstanbul'da 2016 yılında trafik kazalarında yüzde 0,2 artış olmasına karşın ölümlü trafik kazası oranında yüzde 17,8 azalma yaşandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü istatistiklerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'de trafik kazalarının en çok yaşandığı illerin başında gelen İstanbul'da, 2016'da 43 bin 401 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 185 kişi hayatını kaybederken, 21 bin 80 kişi yaralandı.

İstanbul'da, 2015'e oranla bu yıl trafik kazalarında yüzde 0,2 oranında artış meydana geldi. Buna karşın ölümlü trafik kazası oranında yüzde 17,8 azalma görüldü. Yaralı sayısı ise 2015'te 20 bin 400 iken, yüzde 3,3 artarak 2016'da 21 bin 80 kişiye yükseldi.

En çok kaza Ümraniye'de

İstanbul'un ilçeleri arasında 2016 yılında 656 trafik kazasının meydana geldiği Ümraniye ilk sırada yer alırken, onu 511 kazanın meydana geldiği Üsküdar takip etti.

Emniyet Müdürlüğü istatistiklerinde bu iki ilçeyi Fatih 491, Kadıköy 489, Ataşehir 479, Maltepe 454, Beşiktaş 403, Bakırköy 384, Şişli 353, Sarıyer 327, Beykoz 325, Kağıthane 269, Küçükçekmece 123, Zeytinburnu 116, Eyüp 114, Kartal 94, Bahçelievler 83, Bağcılar ve Avcılar 70'er, Esenler 65 ve diğer ilçeler 674 trafik kazasıyla takip etti.

Son sırada ise 42 trafik kazasının meydana geldiği Tuzla yer aldı.

Mesai bitimine dikkat

İstanbul Şehiriçi Trafik Denetleme Şube Müdürü Bülent Ay yaptığı açıklamada, kazaların en çok mesai bitiş saatlerinde olduğunu bildirdi.

Trafik ekiplerinin özverili bir çalışma sergilediğini ifade eden Ay, şunları söyledi:

"15 Temmuz'daki hain kalkışmayı, kahraman tavrını bir kez daha göstererek savuşturan ve dünyaya demokrasinin nasıl savunulacağını gösteren yüce milletimiz, demokrasi nöbetleri nedeniyle yaz tatillerinde uzak tatil beldelerine gitmeden Şile gibi yakın yerleri tercih etti. Yavuz Sultan Selim Köprüsü bağlantı yolları ile Çekmeköy-Üsküdar metro hattı inşatlarının Ümraniye güzergahında olması nedeniyle bu ilçemizdeki trafik kazası oranları yüksek seviyede görünüyor. Ben inanıyorum ki Avrupa ülkelerinde olduğu gibi toplu taşıma yaygın hale geldiğinde kaza oranları düşecektir."

Yeni yıla girerken gereken tedbirlerin alındığını da açıklayan Ay, sürücüleri alkollü araç kullanmama, emniyet kemerini takma, seyir halinde cep telefonuyla görüşmeme ve uykusuz yola çıkmamaları konusunda uyardı.