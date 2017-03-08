İstanbul'da elektrik kesintisi (8 Mart 2017)

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den (BEDAŞ) yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul'un Bağcılar, Esenyurt, Esenler, Silivri, Sarıyer, Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Bahçelievler ilçelerinin bazı mahallelerinde, 8 Mart'ta 08.00-20.00 saatlerinde elektrik kesintisine gidilecek.

İstanbul'un Bağcılar ilçesinin bazı mahallelerinde 08.00-18.00, Esenyurt ilçesinin bazı mahallelerinde ise 09.00-19.00 saatlerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

Aynı gün Esenler ilçesinin belirli sokaklarına 09.00-20.00, Silivri ilçesinin bazı semtlerine 09.00-16.00, Sarıyer ilçesinin bazı semtlerine 09.00-14.00 saatlerinde elektrik verilemeyecek.

Beylikdüzü ilçesinin bazı semtlerinde 09.00-19.00, Büyükçekmece ilçesinin bazı mahallelerinde 10.00-18.00 ve Bahçelievler ilçesinin bazı sokaklarında 10.00-16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak.

Aboneler, elektrik verilemeyecek ilçelerdeki mahalle ve sokaklara ilişkin detaylar ile kesintinin saat bilgilerine BEDAŞ'ın internet sitesinde yer alan "Planlı Bakım ve Yatırım Çalışmaları" bölümünden ulaşabilecek. AA