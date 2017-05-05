  • 03 MAYIS 2017, ÇARŞAMBA

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İstanbul'da elektrik kesintisi (5 Mayıs 2017)

İstanbul'un Avrupa yakasında bazı ilçelere, planlı bakım ve iyileştirme çalıştırmaları kapsamında 5 Mayıs Cuma günü elektrik verilemeyecek.

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İstanbulda elektrik kesintisi (5 Mayıs 2017)

İstanbul'un Avrupa yakasında bazı ilçelere, planlı bakım ve iyileştirme çalıştırmaları kapsamında 5 Mayıs Cuma günü elektrik verilemeyecek.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den (BEDAŞ) yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul'un Başakşehir, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Küçükçekmece, Sarıyer, Silivri, Sultangazi, Şişli ve Zeytinburnu ilçelerinin bazı sokak, mahalle ve semtlerinde, 5 Mayıs'ta 00.00-18.30 saatlerinde, değişik zaman dilimlerinde elektrik kesintisine gidilecek.

Aboneler, elektrik verilemeyecek ilçelerdeki mahalle ve sokaklara ilişkin detaylar ile kesintinin saat bilgilerine BEDAŞ'ın internet sitesinde yer alan "Planlı Bakım ve Yatırım Çalışmaları" bölümünden ulaşabilecek.

Etiketler: İstanbul, avrupa
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