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Buradasınız : » » İstanbul'da elektrik kesintisi (31.01.2017)

İstanbul'da elektrik kesintisi (31.01.2017)

Avrupa yakasındaki 3 ilçenin bazı mahallelerinde, 31 Ocak Salı günü elektrik kesintisi yapılacak.

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İstanbulda elektrik kesintisi (31.01.2017)

Avrupa yakasındaki 3 ilçenin bazı mahallelerinde, 31 Ocak Salı günü elektrik kesintisi yapılacak.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre, planlı yatırım, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, Küçükçekmece'de saat 09.00 ile 11.00 arasında Mehmet Akif Mahallesi Asurlar Sokak, 1. Atmaca Sokak, Bahariye Caddesi, 4. Can Sokak, 1. Çamlıbel Sokak, Çamlıca Sokak, 3. İnönü Caddesi, Kafkas Sokak, 3. Kartal Sokak, 1. Mimar Sinan Caddesi, 1. Muammer Aksoy Caddesi, 1. Oğuz Sokak, 1. Serap Sokak, 1. Serhat Sokak, 1. Sülün Sokak, Urla Sokak ve 1. Yenice Sokak ve civarına elektrik verilemeyecek.

Arnavutköy'de Haraççı Mahallesi Haraççı-Hadımköy Yolu Caddesi, Karlıbayır Mahallesi, Sema Caddesi, Hacımaşlı Mahallesi ve civarı 09.30 ile 11.30 saatleri arasında elektrik alamayacak.

Esenyurt'ta ise Süleymaniye Mahallesi 777. Sokak, 778. Sokak ve civarında saat 10.00 ile 12.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacak. 

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