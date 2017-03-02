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İstanbul'da elektrik kesintisi

İstanbul Avrupa yakasındaki 6 ilçenin bazı bölgelerinde, 4 Mart'ta elektrik kesintisi uygulanacak.

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İstanbulda elektrik kesintisi

İstanbul Avrupa Yakasında bazı ilçelere 4 Mart Cumartesi günü planlı bakım ve iyileştirme çalıştırmaları kapsamında elektrik verilemeyecek.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den (BEDAŞ) yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul'un Bağcılar, Büyükçekmece, Esenler, Bakırköy, Arnavutköy ve Güngören ilçelerinin bazı mahallelerinde 08.00-19.00 saatlerinde elektrik kesintisine gidilecek.

İstanbul'un Bağcılar ilçesinin bazı mahallelerinde 08.00-18.00, Büyükçekmece ilçesinin bazı mahallelerinde ise 09.00-16.00 saatlerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

Aynı gün Esenler ilçesinin bazı sokaklarına 09.00-17.00, Bakırköy ilçesinin bazı semtlerine 10.00-13.00, Arnavutköy ilçesinin bazı semtlerine 10.00-14.00 ve Güngören ilçesinin bazı semtlerine 10.00-19.00 saatlerinde elektrik verilemeyecek.

Aboneler, elektrik verilemeyecek ilçelerdeki mahalle ve sokaklara ilişkin detaylar ile kesintinin saat bilgilerine BEDAŞ'ın internet sitesinde yer alan "Planlı Bakım ve Yatırım Çalışmaları" bölümünden ulaşabilecek. AA 

Etiketler: İstanbul, elektrik kesintisi
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