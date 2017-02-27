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İstanbul'da elektrik kesintisi

Avrupa yakasındaki 2 ilçede 1 Mart'ta elektrik kesintisi uygulanacak.

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İstanbulda elektrik kesintisi

İstanbul Avrupa yakasında 2 ilçeye 1 Mart Çarşamba günü planlı bakım ve iyileştirme çalıştırmaları kapsamında elektrik verilemeyecek.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den (BEDAŞ) yapılan yazılı açıklamaya göre, Esenyurt ilçesinin bazı mahallelerinde 09.30-18.00 saatlerinde elektrik kesintisine gidilecek.

Aynı gün, Güngören ilçesinin bazı mahallelerinde de 10.00-19.00 saatlerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

Aboneler, elektrik verilemeyecek ilçelerdeki mahalle ve sokaklara ilişkin detaylar ile kesintinin saat bilgilerine AYEDAŞ'ın internet sitesinde yer alan "Planlı Bakım ve Yatırım Çalışmaları" bölümünden ulaşabilecek. AA

Etiketler: istanbul elektrik kesintisi
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