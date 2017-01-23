İstanbul'da elektrik kesintisi

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Ataşehir, Çekmeköy, Kadıköy, Sancaktepe, Şile ve Tuzla'nın bazı mahalleleri yarın elektrik alamayacak.

Elektrik kesintisi yapılacak yerler şöyle:

"Ataşehir'de 09.30-11.30 saatlerinde Ferhatpaşa Mahallesi Anadolu, Yeditepe, 6, 4. ve 9. sokaklar, Mareşal Fevzi Çakmak, 15, 17, 27, 31, 33, 35. ve 38. sokaklar, 14.00-16.00 saatlerinde Ferhatpaşa Mahallesi Karadeniz, 97, Yeditepe, 141, Ulu Önder, 2, Mareşal Fevzi Çakmak, 41, 43. ve 44, Yavuz Sultan Selim, 37, 48. ve 93. sokaklar.

Çekmeköy'de 11.00-13.00 saatlerinde Hamidiye Mahallesi Ceylan, Serkan, Ulubatlı Hasan, Gürkan, Kervan, Göksel, Bestegül sokaklar, Mehmet Akif Mahallesi Dalyan, Aydın Menderes, Ray, Ulubatlı Hasan, Bilen, Hendek, Mesut, Nazlı, Yankı sokaklar, Mimar Sinan Mahallesi Barbaros Hayrettin Paşa, Esila, Gülabi, Nilüfer, Orhangazi, Çağlayan, Şebnem, Rahmet, Akarsu, Ulubatlı Hasan, 14.00-16.00 saatlerinde Sultançiftliği Mahallesi Selen, Yudum, Turgut Özal sokaklar.

Kadıköy'de 10.00-12.00 saatlerinde Osmanağa Mahallesi Çilek, Süleyman Paşa, Mürver Çiçeği, Kuşdili, General Asım Gündüz, Nihal, Ali Suavi, Nal sokaklar.

Sancaktepe'de 10.00-12.00 saatlerinde İnönü Mahallesi Aşık Veysel, Biçer, İstek, Havuz, Işık, Termal, İnönü, Ankara, Akbudak sokaklar.

Şile'de 11.00-13.00 saatlerinde Balibey Mahallesi Hüner, Göçmen, Caner, Bektaş, Sanatçılar, Sultan, Ağlayankaya, İsmet Ay, Önder, Üzüm, Kiraz, Dalgıç, Dalyan, Çakıl, Çardak, Uzunkum, Körfez, Dostlar, Koçak, Yalçın, Genç, Melek, Hale, Tülay, Sena, Mezgit, Elbiz, Yaşam, Fabrika sokaklar.

Tuzla'da 09.00-11.00 saatlerinde Orhanlı Mahallesi Seçkin, Ünver, Ayazpınar, Barınak, Adnan Menderes, Fettah Başaran, Gölbaşı, Çayırlar, Demokrasi, İrfan, Gurbet, Duru, Okyanus sokaklar."

25 Ocak elektrik kesintisi

Ataşehir, Çekmeköy, Pendik, Şile ve Üsküdar'ın bazı mahallelerine 25 Ocak'ta elektrik verilemeyecek.

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Ataşehir'de 09.30-11.30'da, Ferhatpaşa Mahallesi Anadolu, Yeditepe, 6., 4., 9., Mareşal Fevzi Çakmak, 15., 17., 38., 31., 27., 35., 33. sokaklar, 14.00-16.00'da, Yenişehir Mahallesi Baraj Yolu, İmar İskan Blokları'na, Ferhatpaşa Mahallesi Karadeniz, 97., Yeditepe, 141., Ulu Önder, 2., Mareşal Fevzi Çakmak, 41., 44., 43., Yavuz Sultan Selim, 93., 48., 37. sokaklar elektrik alamayacak.

Çekmeköy'de 11.00-13.00'te, Alemdağ Mahallesi Saray, 111. sokaklar, Çatalmeşe Mahallesi Reşadiye, Saray sokaklarında, Mimar Sinan Mahallesi Demir Sokak, Ömerli Mahallesi Ural Sokak; Pendik'te 11.00-13.00'da, Sülüntepe Mahallesi Sabah, Karadağ, Karayazı, Maarif, Maçka, Medine, Mevlana, Nasip, Sedef, Sefa, Seyit, Sıddık, Şerit, Paşalı sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacak.

Şile'de 11.00-13.00'te, Balibey Mahallesi Fabrika Sokak, Çayırbaşı Mahallesi Yaşam Sokak; Üsküdar'da 09.00-11.00'da, Bulgurlu Mahallesi Bulgurlu, Hasat, Bağcılar, Gürpınar, Tutkun, Etiler, Bülbül, Toygarçeşme sokaklarında ve Kısıklı Mahallesi Sarıgazi Sokak'ta elektrik kesintisi yapılacak.