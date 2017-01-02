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İstanbul'da elektrik kesintisi

İstanbul'un Anadolu yakasında 5 ilçede 4 Ocak'ta elektrik kesintisi uygulanacak.

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İstanbulda elektrik kesintisi

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Ataşehir, Kartal, Maltepe, Tuzla ve Üsküdar'ın bazı mahalleleri 4 Ocak'ta elektrik alamayacak.

Elektrik kesintisi yapılacak yerler şöyle:

"Ataşehir'de 09.00-17.00 saatlerinde Ferhatpaşa Mahallesi 15, 17, 27, 31, 33, 35. ve 38. sokaklar, Mareşal Fevzi Çakmak, 4, 6. ve 9. sokaklar, Yeditepe, Anadolu sokaklar, 14.00-16.00 saatlerinde Yenişehir Mahallesi İmar İskan blokları, Baraj Yolu sokaklar.

Kartal'da 09.00-11.30 saatlerinde Petroliş Mahallesi Rahmanlar, Hayat, Truva, Şehit Ahmet Baş, Yegane, Kumru, Batuhan, İncekaya, Işıkalp sokaklar, 12.00-14.30 saatlerinde Çavuşoğlu Mahallesi Özel, Kınaçiçeği, Avukatlar, Öncü, Ayaz, Mihrabat, Samanyolu, Çobanyıldızı, Yabangülü, Pırlanta, Meşeli Ayazma, Nalan sokaklar, Karlıktepe Mahallesi Muştu Sokak, Orhantepe Mahallesi Gül Sokak.

Maltepe'de 10.00-12.00 saatlerinde Başıbüyük Mahallesi Kuğulu Veziryolu, Handan sokaklar.

Tuzla'da 09.00-11.00 saatlerinde Tepeören Mahallesi Eski Ankara Asfaltı, Süleymaniye, Tepeviran, Meydan, Ecmel, Derin, Bıldırcın, Merkez sokaklar.

Üsküdar'da 09.00-12.00 saatlerinde Yavuztürk Mahallesi Ulaşoğlu, Dereboyu Şair, Kısmet, Fedai, Meriç, Kadastral, Şair, Şahinbey, Sütçüyolu, Necip Fazıl, Ortaklar, Veli, Didem, Nil, Şölen, Mualla, Okan Çıkmazı, Uzay, Nehir, Elmacık, Aktan, Yakamoz sokaklar." AA

Etiketler: İstanbul, elektrik kesintisi, anadolu yakası
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