İstanbul'da elektrik kesintisi

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Ataşehir, Kartal, Maltepe, Tuzla ve Üsküdar'ın bazı mahalleleri 4 Ocak'ta elektrik alamayacak.

Elektrik kesintisi yapılacak yerler şöyle:

"Ataşehir'de 09.00-17.00 saatlerinde Ferhatpaşa Mahallesi 15, 17, 27, 31, 33, 35. ve 38. sokaklar, Mareşal Fevzi Çakmak, 4, 6. ve 9. sokaklar, Yeditepe, Anadolu sokaklar, 14.00-16.00 saatlerinde Yenişehir Mahallesi İmar İskan blokları, Baraj Yolu sokaklar.

Kartal'da 09.00-11.30 saatlerinde Petroliş Mahallesi Rahmanlar, Hayat, Truva, Şehit Ahmet Baş, Yegane, Kumru, Batuhan, İncekaya, Işıkalp sokaklar, 12.00-14.30 saatlerinde Çavuşoğlu Mahallesi Özel, Kınaçiçeği, Avukatlar, Öncü, Ayaz, Mihrabat, Samanyolu, Çobanyıldızı, Yabangülü, Pırlanta, Meşeli Ayazma, Nalan sokaklar, Karlıktepe Mahallesi Muştu Sokak, Orhantepe Mahallesi Gül Sokak.

Maltepe'de 10.00-12.00 saatlerinde Başıbüyük Mahallesi Kuğulu Veziryolu, Handan sokaklar.

Tuzla'da 09.00-11.00 saatlerinde Tepeören Mahallesi Eski Ankara Asfaltı, Süleymaniye, Tepeviran, Meydan, Ecmel, Derin, Bıldırcın, Merkez sokaklar.

Üsküdar'da 09.00-12.00 saatlerinde Yavuztürk Mahallesi Ulaşoğlu, Dereboyu Şair, Kısmet, Fedai, Meriç, Kadastral, Şair, Şahinbey, Sütçüyolu, Necip Fazıl, Ortaklar, Veli, Didem, Nil, Şölen, Mualla, Okan Çıkmazı, Uzay, Nehir, Elmacık, Aktan, Yakamoz sokaklar." AA