İstanbul'da elektrik kesintisi

Avrupa yakasındaki 8 ilçede, 28 Aralık Çarşamba günü elektrik kesintisi yapılacak.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Çatalca’da 08.00-16.00 saatleri arasında Ferhatpaşa Mahallesi, Vezir Ferhatpaşa, Münif Sevi caddeleri, İzzetin Mahallesi Umut, Destan, Nazlıgül, Karlıova, Gökçek Çıkmazı, Cavidan, İbrahim Kolcuoğlu, Meşrutiyet ve Nihal sokakları ile civarında kesinti uygulanacak.

Silivri’de 08.00-16.00 saatleri arasında Selimpaşa Mahallesi, 5007 ve 5003 sokakları, 09.00-16.00 saatleri arasında ise Çayırdere Mahallesi, Cennet Caddesi elektrik alamayacak.

Beylikdüzü’nde 08.00-20.00 saatleri arasında Gürpınar Mahallesi, Pekmez, Hasan Tahsin ve Ahmet Haşim caddelerine elektrik verilemeyecek.

Elektrik alamayacak diğer yerler ise şunlar:

"Bayrampaşa’da 09.00-12.00 saatleri arasında Ortamahalle Mahallesi, Ulubatlı Hasan, Oğuzhan sokakları ile Dumlupınar Caddesi, Fevzi Paşa Sokak, 13.00-16.00 saatleri arasında ise Terazidere Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, Derya, Feza, Hakan ve Karaman sokaklar.

Sarıyer’de 09.00-13.00 saatleri arasında Tarabya Mahallesi, Adnan Kahveci Caddesi, 13.00-16.30 saatleri arasında ise Maslak Mahallesi, Büyükdere Caddesi.

Küçükçekmece’de 09.00-13.00 saatleri arasında Mehmet Akif Mahallesi, Ahmet Sevim, Akyel, Derin, Feza sokaklar, 3. İnönü Caddesi, Karanfil, Kafkas sokaklar, 1.Muammer Aksoy Caddesi, Oray, 1. Serap, Serin, 1. Uzay sokaklar.

Güngören’de 10.00-17.00 saatleri arasında Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi, Günay ve Güneş sokaklar ile Nadide Caddesi.

Eyüp’te 10.00-14.00 saatleri arasında Mimar Sinan Mahallesi, Cendere Yolu Sokak, Eski Kemerburgaz Yolu Caddesi."