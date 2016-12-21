İstanbul'da elektrik kesintisi

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Ataşehir'de 09.00-17.00'de, Ferhatpaşa Mahallesi 15, 4, 6. sokaklar, Yeditepe, 5, 10, 3, 101, 1, 50 ve 54. ve Karadeniz sokakları, İçerenköy Mahallesi Karsan, Başıbüyük Yolu, Esin, Bahçe, Duyarlı, Karsan, Tepelik, Cihan, Erkut, Magosa, Aydın, Akça, Kavaklar, Balin, Yücel, Mertlik, Baharım, Gülen, Özen, Demet, Kayışdağı, Derin, Şükran, Prof. Dr. Necmettin Erbakan sokakları, Mimar Sinan Mahallesi Tepe Sokağı, Beykoz'da 09.30-11.30'da, Göztepe Mahallesi Atatürk Sokağı elektrik alamayacak.

Çekmeköy'de 09.00-18.00'de, Taşdelen Mahallesi Atabey, Cengaver, Can sokakları, 13.00-15.00'te, Mehmet Akif Mahallesi Afacan, Senem, Nazlı, Mesut, Alınteri, Ulubatlı Hasan, Aydın Menderes, Hasan Efendi sokakları, Hamidiye Mahallesi Ulubatlı Hasan Sokağı, 13.00-16.00'da, Mimar Sinan Mahallesi Aşıklar Çayırı, Nil, Name, Mimar Sinan, Yalınay sokakları, Kadıköy'de 09.30-11.00'de, Göztepe Mahallesi Tanzimat, Avcı sokakları, 15.30-17.00'de, Koşuyolu Mahallesi Koşuyolu, Lambacı sokakları, Kartal'da 09.00-17.00'de, Orhantepe Mahallesi Yaprak, Cami, Fethiye, Cumhuriyet, Derya, Taylan sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacak.

Sancaktepe'de 09.00-11.00'de, Emek Mahallesi Onur, Sütlüce sokakları, Şile'de 09.00-13.00'te, Ağva Merkez Mahallesi Plaj, Cansever, Cihannur, Deniz, Özçiçek, Yakuplu, Rıhtım, Hatıra, Korkut Bey, Gülnaz, Sağlık, Öğretmenler, Güzelyalı, Dirayet, Hasret, Kuzey, Hendek, Doktor, Beyaz Gelincik, Karaköy, Soydan, Sarraf, Park, Kara Ağaç, Ahmet Yesevi, Şile sokakları, 14.00-17.00'de, Ağva Merkez Mahallesi Nostalji, Baharat Yolu, Beyaz Akasya, Ayyıldız, Muşebak, Hazerfan, Anayurt, Adalar, Yakuplu, Rıhtım, Lise Yolu, İsmail Dinçer, Ilıca, Kuzey, Nihat Erim, Dereli, İlgi, Bosna, Mihrap, Postacı Hasan Uzun, Alper, Yeni Cami, PTT, Evliya Çelebi, Şile'de Dumlupınar, Göztepe sokaklarında elektrik kesintisi yapılacak.

Tuzla'da 09.00-14.00'te, Cami Mahallesi Şehitler Sokağı, 09.00-17.00'de, Tepeören Mahallesi Kirazlı, Şifa sokakları, Ümraniye'de 09.00-12.00'de, Necip Fazıl Mahallesi Kübra, 19 Mayıs, Kooperatif sokakları, Yukarı Dudullu Mahallesi Nato Yolu, Ateş, Gülistan, Alev, Acısu sokakları, 16.00-18.00'de, Saray Mahallesi Akçakoca Sokağı, Üsküdar'da 10.00-12.00'de, Mimar Sinan Mahallesi Katibim Azizbey, Durbalı, Bülbüldere Çıkmazı, Gümüş Arayıcı, Koltukçu Musa, Cambaz Ali, Kevakipzade, Solak Sinan Camii Önü, Hacı Mutlu, Toygar Hamza, Solak Çıkmazı, Halil Efendi Çeşmesi, Dibekçi Ahmet, Terlikçi, İsmail Dümbüllü, Bağlı Bahçe, Selamiali Efendi, Mumhane, Ethemağa, Hamam, Katibim Azizbey sokakları, 14.00-15.00'te, Mimar Sinan Mahallesi Durbalı, Şair Ruhi, Himmet Baba, Durbalı Cami, Zenciler Yeniyol, Hatmi, Zenciler, Selamiali Efendi, Güner sokakları, Murat Reis Mahallesi Hatmi, Şehit Nazmi Ermurat, Hatmiyan, Yan, Bilgi, Bostaniçi 1., Selamiali Efendi sokakları, 14.00-16.00'da, Burhaniye Mahallesi Kanuni Sultan Süleyman Sokağı elektrik alamayacak. AA