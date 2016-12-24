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İstanbul'da elektrik kesintisi (24.12.2016)

Avrupa yakasındaki 7 ilçede 24 Aralık Cumartesi günü elektrik kesintisi uygulanacak.

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İstanbulda elektrik kesintisi (24.12.2016)

İstanbul'un Avrupa yakasındaki 7 ilçenin bazı mahallelerine, 24 Aralık Cumartesi günü elektrik verilemeyecek.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre, Çatalca'da İzzettin Mahallesi, Karlıova Sokak, Umut Sokak, Bahçesaray Caddesi ve civarı, 08.00-16.00 saatleri arasında elektrik alamayacak.

Bayrampaşa'da Muratpaşa Mahallesi, Siteler Caddesi, İnan Sokak, 20. Blok Sokak ve civarında, 08.00-18.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak.

Büyükçekmece'de Ekinoba Mahallesi, Piri Reis Caddesi, Hazar Sokak, Çilem Sokak, Şirin 3 Sokak, Hürriyet Caddesi ve civarına, 08.00-16.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

Güngören'de Tozkoparan Mahallesi, General Ali Rıza Gürcün Caddesi, Şehit Er Cuma Şahin Sokak ve civarı 09.00-17.00, Merkez Mahallesi, Azize Sokak, Gençosman Mahallesi, Acar Sokak ve civarı 10.00-20.00 saatleri arasında elektrik alamayacak.

Küçükçekmece'de Mehmet Akif Mahallesi, 1. Aşık Veysel Caddesi, Ayyıldız Sokak, 1. Gediz Sokak, 1. Hilal Sokak, Kemalpaşa Caddesi, 1. Kırlangıç Sokak, 3. Sakarya Sokak, 2. Sefa Sokak, Uğurlu Sokak, Yalaz Sokak ve civarında 09.00-13.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.

Sarıyer'de Kazım Karabekir Paşa Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi ve civarına 09.00-13.00 saatleri arasında elektrik verilmeyecek.

Esenyurt'ta Saadetdere Mahallesi, 3. Sokak, 4. Sokak, 5. Sokak ve civarı 10.00-22.00 saatleri arasında elektrik alamayacak.

Etiketler: Avrupa yakası, istanbul elektrik kesintisi
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