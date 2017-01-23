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Buradasınız : » » İstanbul'da elektrik kesintisi (23.01.2017)

İstanbul'da elektrik kesintisi (23.01.2017)

İstanbul'un Avrupa yakasındaki 2 ilçenin bazı bölgelerine 23 Ocak Pazartesi günü elektrik verilemeyecek.

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İstanbulda elektrik kesintisi (23.01.2017)

İstanbul'un Avrupa yakasındaki 2 ilçenin bazı bölgelerine 23 Ocak Pazartesi günü elektrik verilemeyecek.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 23 Ocak Pazar günü, Silivri ile Güngören'de bazı bölgeler elektrik alamayacak.

Elektrik kesintisi yapılacak yerler şöyle;

Silivri'de 09.00-11.00 saatleri arasında Pi·ri· Mehmet Paşa Mahallesi, Atatürk Caddesi, Hüseyi·n Tufan Sokak, İskele Geçi·di· Sokak, İzzet Uluşahi·n Sokak, Küçükhasfırın Sokak ile Mari·na Caddesi ve civarı, 13.00-16.00 saatleri arasında Pi·ri· Mehmet Paşa Mahallesi, Mustafa Oğuzhan Sokak, Yoğurthane Sokak, Fikret Gündoğan Sokak, Küçükhasfırın Sokak ve civarı.

Güngören'de ise 10.00-18.00 saatleri arasında Gençosman Mahallesi, Günay Sokak, Acar Sokak ve civarı.

Etiketler: İstanbul, isanbul elektrik kesintisi, Avrupa yakası
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