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İstanbul'da elektrik kesintisi (22.12.2016)

Anadolu Yakası'ndaki bazı ilçelerde 22 Aralık'ta elektrik kesintisi uygulanacak.

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İstanbulda elektrik kesintisi (22.12.2016)

Ataşehir, Çekmeköy, Kartal, Maltepe, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Ümraniye ve Üsküdar'ın bazı mahallelerine 22 Aralık'ta elektrik verilemeyecek.

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Ataşehir'de 09.00-17.00'de, Ferhatpaşa Mahallesi Karadeniz, 97'nci, Yeditepe, 141'inci, Ulu Önder, 2'nci, Mareşal Fevzi Çakmak, 41, 44 ve 43'üncü, Yavuz Sultan Selim, 93, 48 ve 37'nci sokaklar, İçerenköy Mahallesi Seyhan, Kavaklar, Cihan, Karsan, Başıbüyük Yolu, İpekçi, Ender, Ceyhan, Demet, Özen, Aralı, Emekçiler, Gülden, Kavaklar, Cihan, Tepelik, Değer sokakları, Yeni Çamlıca Mahallesi Emek Sokağı, Yenişehir Mahallesi Aral Sokağı elektrik alamayacak.

Çekmeköy'de 10.30-12.00'de, Mehmet Akif Mahallesi Ezgi, Kardelen, Kubilay, Necip Fazıl Kısakürek, Ulubatlı Hasan, İstiklal, Erge, Bilgi, Burma, Pırlanta sokakları, 12.00-13.30'da, Hamidiye Mahallesi Çiftlik, Şevkibey, Said Nursi, Samyeli sokakları, 13.30-15.30'da, Hamidiye Mahallesi Çamlık, Şahinbey, Başöğretmen sokakları, 15.00-16.30'da, Mimar Sinan Mahallesi Aygün, Dal, Aydın Menderes, Ayazma, Alınteri, Mesut sokakları, Kartal'da 08.00-18.00'de, Kordonboyu Mahallesi Kamp Yolu, Gezi Yolu, Sadık, Tokdemir, Keçeli sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacak.

Maltepe'de 11.00-13.00'te, Yalı Mahallesi Şehit Ali İhsan, Şehit Turan Emeksiz, Gürsel, Mareşal Fevzi Çakmak, Saygın, Esma sokakları, 13.00- 16.00'da, Yalı Mahallesi Ziya Gökalp Sokağı, Sancaktepe'de 10.00-13.00'te, Meclis Mahallesi Teraziler, Manyas sokakları, Sultanbeyli'de 09.00-17.00'de, Akşemsettin Mahallesi Kadı, Adem, Makber, Manyas, Kevser, Kübra, Reis, Baydar sokaklarına elektrik verilemeyecek.

Şile'de 09.00-18.00'de, Ağva Merkez Mahallesi Cengiz Topel, Bademli, Kara Ağaç, Villa, Cesur, Çiçek, Güner, Nur, Arıburnu, Arafat, Yakuplu, Mevzi sokakları, Ümraniye'de 09.00-10.30'da, Madenler Mahallesi Mirali, Esmer, Kurukaya, İhsangazi, Halid, Feshane, Teraziler, Evliya, Ali Kuşçu, Şehit Ünal Kalafat, Medeniyet sokakları, 09.00-12.00'de, Site Mahallesi Atay, Başak, Evren, Gürler, Kayacan, Samanyolu, Dumlupınar Mahallesi Karadeniz, Seyrantepe sokakları, 11.00-18.00'de, Esenşehir Mahallesi Kemer Sokağı, 13.00-16.00'da, Atatürk Mahallesi Alemdağ, Menteşoğl, Nefis, Suiş sokaklarında elektrik kesintisi yapılacak.

Üsküdar'da 09.00-18.00'de, Bahçelievler Mahallesi Selvi Sokağı, Küçüksu Mahallesi Yalın, Volkan, Çetiner, Miralay, Rasathane, Nazım, Parakende, Yiğit, Dereyolu, Büyük Yamaç, Güngördü, Yazmalı, Güçlü, Kalender, Sade, Asma, Tanaydın, Dereboyu sokakları, 13.00-16.00'da, Ünalan Mahallesi Selvi, Ünsalan, Ayazma, Görgülü, Ünver, Üzmez sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacak.

Etiketler: anadolu yakası, istanbul elektrik kesintisi, Ataşehir, üsküdar
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