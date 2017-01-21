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Buradasınız : » » İstanbul'da elektrik kesintisi (21.01.2017)

İstanbul'da elektrik kesintisi (21.01.2017)

İstanbul'un Üsküdar, Kadıköy ve Kartal'ın bazı mahallelerine 21 Ocak'ta elektrik verilemeyecek.

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İstanbulda elektrik kesintisi (21.01.2017)

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Üsküdar'da 09.00-11.00'de Barbaros Mahallesi Nuhkuyusu Caddesi elektrik alamayacak.

Kadıköy'de 13.00-15.00'te, Hasanpaşa Mahallesi Nabizade, Fahrettin Kerim Gökay, Andelip Esat sokakları, Eğitim Mahallesi Fahrettin Kerim Gökay, Poyraz, Ahsen Çıkmazı, 09.30-11.00'de Osmanağa Mahallesi Vahapbey, Söğütlüçeşme, Halitağa, Pavlonya, Çuhadarağa, Bekçi, Kırtasiyeci, Leylak sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacak.

Kartal'da ise 09.00-11.00'de Hürriyet Mahallesi Serdar, Abdi İpekçi, Mermer sokaklarında elektrik kesintisi yapılacak.

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