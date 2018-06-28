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İstanbul’da elektrik direğine yıldırım düştü

İstanbul’da dün etkili olan şiddetli yağış sırasında otoyolda bulunan bir elektrik direğine yıldırım düştü.

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İstanbul'da dün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış kentin birçok noktasında su baskınlarına neden oldu.

Yağışın en şiddetli olduğu dakikalarda Sefaköy mevkisinde otoyolda bulunan bir elektrik direğine yıldırım düştü. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

AKOM'dan sağanak yağış uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) İstanbul için bir sağanak uyarısı daha yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, İstanbul'un, Marmara Denizi üzerinden gelen yeni bir sağanağın etkisi altına gireceği belirtildi.

Kaynak: İHA/AA

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