İstanbul'da binlerce kutu sahte ilaç ele geçirildi

Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin çok sayıda sahte ilacı piyasaya sürmeye çalıştığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında, 7 Şubat'ta Esenler'de 4 adrese operasyon düzenleyen ekipler, 3 kişiyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, cinsel içerikli hap, saç kremi, zayıflatıcı çay, kilo aldırıcı besin takviyesi ve kişisel bakım ürünlerinin de arasında bulunduğu çoğu sahte 205 bin 396 kutu ilaç ile 25 bin 200 bandrol, 20 bin 3 boş fatura ve 141 cep telefonu ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

İstanbul'da sahte ilaç operasyonu: