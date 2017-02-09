İstanbul'da dolandırıcılık operasyonu

Alınan bilgiye göre, polise başvuran İran uyruklu Aresh Pourserdar, aynı ülke vatandaşı biri kadın iki kişinin Merter'de kendisinin 3 bin dolarını dolandırıcılık yöntemiyle aldığını belirterek şikayetçi oldu.

İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerinden şüphelilerin kullandığı otomobilin plakasını tespit etti. Polis, dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen Mojtaba N. ile eşi Meryem S'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mojtaba N. tutuklandı, Meryem S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. AA