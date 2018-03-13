İstanbul'da doğalgaz borusunda patlama: 4 yaralı

Fatih'teki Derviş Ali Mahallesi Dilmaç Sokak'ta yürütülen çalışma sırasında, doğalgaz borusunda henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu. Patlamanın ardından yangın çıktı.

Olay yerine gelen polis ekiplerinin çevre güvenliğini almasının ardından itfaiye de yangını söndürme çalışmalarına başladı. Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerindeki sağlık ekibi yaptı.

İGDAŞ açıklamasında, bir altyapı kuruluşu ekiplerinin bölgede yaptığı çalışma sırasında doğalgaz hattına zarar verildiği belirtilerek, hasar nedeniyle yangın meydana geldiği kaydedildi.

Gerekli tedbirlerin alınmasının ardından bölgeye gaz akışı kesildi.

Kaynak: AA