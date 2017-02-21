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İstanbul'da dilenci operasyonu

Tehlikeli ortamlardan uzak tutulmaları ve istismar edilmelerini önlemek amacıyla toplanan Suriyeli çocuk dilenciler ve aileleri, Türk Kızılayının Pendik'teki kampına yerleştirildi.

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İstanbulda dilenci operasyonu

İstanbul'da tehlikeli ortamlardan uzak tutulması amacıyla zabıta ekiplerince toplanan Suriye uyruklu bir grup çocuk dilenci ile aileleri, Türk Kızılayı Pendik Dr. Kemal Demir Gençlik Kampı'na gönderildi.

İstanbul Valiliği ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Zabıta Daire Başkanlığı, sokaklarda dilendirilirken her türlü tehlikeyle karşılaşabilen sığınmacı durumundaki çocukları korumak ve istismar edilmelerini önlemek için çalışma başlattı.

Kocasinan Polis Merkezi önünde toplanan Büyükşehir Belediyesine bağlı Avrupa Yakası Dilenci Müdahale Zabıta Amirliği ekipleri, daha önce belirlenen adreslere polis, itfaiye ve sağlık ekipleriyle gitti.

Zabıta ve polis ekipleri, Bahçelievler Hürriyet Mahallesi'nde Suriyeli ailelerin kaldığı ev ve iş yerlerinin kapılarını çaldı. Görevlilere direnen bazı kişiler, kaldıkları yerlerden çıkmak istemedi. Zabıta ekipleri tarafından toplanan sığınmacılar, belediyeye ait araçlara bindirildi.

Dilendirilen çocuklar ile aileleri, daha iyi yaşam koşullarına sahip olmaları için Türk Kızılayının Pendik'teki gençlik kampına götürüldü. AA

Etiketler: istanbul'da dilenci operasyonu, suriyeli dilenciler, türk kızılayı, İstanbul Valiliği
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