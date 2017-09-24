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İstanbul'da DHKP/C operasyonu

İstanbul'da, terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda 10 kişinin yakalandığı bildirildi.

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İstanbulda DHKP/C operasyonu

İstanbul'da, terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda 10 kişinin yakalandığı bildirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, terör örgütü DHKP/C'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün koordinesinde Okmeydanı Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Mithatpaşa Caddesi Mektep Sokak'ta bir adrese yönelik helikopter ve özel harekat unsurlarıyla düzenlenen operasyonda şüpheliler B.K, D.K, T.G, Ö.Z.G, A.İ.Ç, N.A, A.R, M.H, M.Y.G. ile A.B'nin gözaltına alındığı ifade edildi.

Adreste yapılan aramada, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildiği kaydedildi.

Etiketler: İstanbul, dhkpc operasyonu, terör örgütü
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