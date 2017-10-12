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İstanbul'da DHKP/C operasyonu: 10 tutuklama

Terör örgütü DHKP/C'ye yönelik İstanbul merkezli operasyonda yakalanan ve tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 12 şüpheliden 10'u tutuklandı.

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İstanbulda DHKP/C operasyonu: 10 tutuklama

Terör örgütü DHKP/C'ye yönelik İstanbul merkezli operasyonda yakalanan ve tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 12 şüpheliden 10'u tutuklandı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince DHKP/C'ye yönelik operasyonda yakalanan ve işlemleri tamamlandıktan sonra sabah saatlerinde adliyeye gönderilen 23 kişiden 11'inin tutuklanmasının ardından, 12 şüpheli de tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

DHKP/C üyesi oldukları iddiasıyla hakim karşısına çıkan 12 kişiden 10'u tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında çalışma başlatan İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 Ekim'de 9 ilde 42 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda, DHKP/C üyesi olduğu iddiasıyla 24 kişiyi yakalamış, şüphelilerden biri savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakılmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edilen 23 şüpheliden 11'i tutuklanmış, 12'sinin savcılık sorguları ise sürüyordu.

Etiketler: DHKP/C, tutuklama, İstanbul, Terörle Mücadele
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