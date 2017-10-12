İstanbul'da DHKP/C operasyonu: 10 tutuklama

Terör örgütü DHKP/C'ye yönelik İstanbul merkezli operasyonda yakalanan ve tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 12 şüpheliden 10'u tutuklandı.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince DHKP/C'ye yönelik operasyonda yakalanan ve işlemleri tamamlandıktan sonra sabah saatlerinde adliyeye gönderilen 23 kişiden 11'inin tutuklanmasının ardından, 12 şüpheli de tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
DHKP/C üyesi oldukları iddiasıyla hakim karşısına çıkan 12 kişiden 10'u tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında çalışma başlatan İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 Ekim'de 9 ilde 42 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda, DHKP/C üyesi olduğu iddiasıyla 24 kişiyi yakalamış, şüphelilerden biri savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakılmıştı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edilen 23 şüpheliden 11'i tutuklanmış, 12'sinin savcılık sorguları ise sürüyordu.