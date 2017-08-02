  • 02 AĞUSTOS 2017, ÇARŞAMBA

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İstanbul'da DHKP-C operasyonu

Terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

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İstanbulda DHKP-C operasyonu

İstanbul'da düzenlenen terör operasyonunda bir şüpheli yakalandı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DHKP/C'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında, Sultangazi'deki bir dergi binasına operasyon düzenledi.

Operasyonda bir kişi gözaltına alınırken, binadaki bazı kişilerin yangın merdiveninden kaçtıkları bildirildi. Kaçan şüphelilere ait olduğu öğrenilen iki çantada terör örgütüne ait dijital materyaller ele geçirildi.

Polisin, kaçan şüphelilerin yakalanması için başlattığı çalışma devam ediyor.

Etiketler: İstanbul, DHKP-C, operasyon
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