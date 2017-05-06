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İstanbul'da DHKP-C operasyonu

İstanbul Küçükçekmece'de terör örgütü DHKP-C üyesi olduğu belirtilen bir kadın, polisle girdiği çatışmada ölü ele geçirildi.

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İstanbulda DHKP-C operasyonu

İstanbul Küçükçekmece'de terör örgütü DHKP-C üyesi olduğu belirtilen bir kadın, polisle girdiği çatışmada ölü ele geçirildi.

İstanbul Polisi, geçen yıl Aralık ayında Cumhuriyet Savcısı Evliya Çalışkan ve iki koruma polisinin bulunduğu araca ateş açılmasına ilişkin soruşturma kapsamında aranan DHKP/C üyesi teröristin yerini belirledi.

Küçükçekmece Yeşilova Mahallesi'nde emniyet güçlerinin 'teslim ol' çağrısına ateş açarak karşılık veren kadın terörist ile polis arasında gece çatışma çıktı.

Çatışma sonucu, kadın terörist etkisiz hale getirildi.

Güvenlik güçleri, olay sırasında kadın teröristin yanında bulundukları belirlenen 2 kişiyi de gözaltına aldı.

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, daha sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürüldü.

Sultangazi'de, 7 Aralık 2016 günü Cumhuriyet Savcısı Evliya Çalışkan'ın makam aracına ateş açılmıştı.

Çalışkan ile araçta bulunan iki koruma polisi saldırıdan yara almadan kurtulmuştu.  

Etiketler: İstanbul, Küçükçekmece, terör operasyonu, DHKP-C
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