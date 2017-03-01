İstanbul'da deniz ve hava ulaşımına sis engeli

İstanbul Şehir Hatları ve İstanbul Deniz Otobüsleri AŞ (İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.

Şehir Hatları ve İDO'dan yapılan duyuruya göre, Şehir Hatları'nın, Eminönü-Adalar, Eminönü-Kadıköy, Karaköy-Kadıköy, Beşiktaş-Kadıköy, Eminönü-Üsküdar, Üsküdar-Eyüp seferleri, yoğun sis dolayısıyla yapılamayacak.

İDO'nun da Sirkeci-Harem, Eskihisar-Topçular ve iç hat deniz otobüsü seferleri karşılıklı olarak iptal edildi.

Hızlı feribot ve dış hat deniz otobüslerinde ise 06.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş, 07.10 Bostancı-Kartal-Yalova Deniz Otobüsü, 07.30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü, 07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı Deniz Otobüsü, 07.00 Yalova-Pendik, 07.00 Yenikapı - Bandırma ve Pendik-Yalova, 07.15 Yalova-Yenikapı, 07.30 Bursa-Yenikapı Bursa Hızlı Feribot ile 07.45 Yenikapı-Yalova hızlı feribot seferleri de olumsuz hava şartları dolayısıyla gerçekleştirilemedi.

Ayrıca 08.30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü, 08.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü seferleri ile 07.45 Yenikapı-Yalova, 08.00 Yalova-Pendik, 08.00 Pendik-Yalova hızlı feribot seferleri iptal edildi.

Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece) arasında 08.30'da yapılması gereken sefer de sis dolayısıyla gerçekleştirilemeyecek.

THY'nın bazı seferleri iptal edildi

Bu arada, Türk Hava Yolları (THY), Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılması planlanan bazı iç hat seferlerinin sisten dolayı iptal edildiğini duyurdu.

THY'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, bugün söz konusu havalimanında yaşanması beklenen sis nedeniyle iç hatta 9 tarifeli sefer yapılamayacak.

Yolcular, seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili son durumu "www.thy.com" adresinden veya "444 0 849" numaralı çağrı merkezinden öğrenebilecek.

Bu arada, Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan İşletmecisi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ'den yapılan açıklamada, havalimanında beklenen sis nedeniyle dün ve bugün, saat 21.00 ila 10.00 arasında planlanan seferlerin yüzde 10 oranında azaltılacağı ifade edilmişti. AA