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Buradasınız : » » İstanbul'da deniz ulaşımına sis engeli

İstanbul'da deniz ulaşımına sis engeli

İstanbul’da etkili olan sis nedeniyle tüm vapur seferleri iptal edildi.

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İstanbulda deniz ulaşımına sis engeli

İstanbul’da etkili olan sis deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Tüm vapur seferleri iptal edildi. İptal edilen seferlerle ilgili açıklama Şehir Hatları AŞ'den yapıldı.

Açıklamaya göre, kentte etkili olan yoğun sis dolayısıyla iptal edilen seferler şunlar.

Karaköy-Kadıköy, Üsküdar-Eminönü, Beşiktaş-Kadıköy, Anadolu Kavağı-Sarıyer, Anadolu Hisarı-Eminönü, Bostancı-Karaköy, Eminönü-Kadıköy ve İstinye-Çubuklu vapur seferlerinin iptal edilmesi kararlaştırıldı.

Vapur seferlerinin iptal edilmesi yüzünden Marmaray seferlerinde yoğunluk yaşanıyor.

İstanbul'un genelinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

Şişli'nin yanı sıra boğaza kıyısı olan Beşiktaş, Sarıyer, Üsküdar ve Beykoz, Haliç'te Fatih, Eyüpsultan, Beyoğlu ilçeleri ile diğer bölgelerde görüş mesafesi yer yer 100 metreye kadar düştü.

Yoğun sisten dolayı Boğaz köprüleri, Ortaköy Camisi, kentin önemli tarihi sembollerinden Galata Kulesi, Ayasofya Müzesi ve Sultanahmet Camisi'nin de siste kaybolduğu görüldü.

Boğaz köprüleri ve kentin ana yollarında yoğun sisin etkisiyle araç trafiğinin yavaş ilerlediği dikkati çekti.

Kaynak: İHA

Etiketler: vapur seferleri, sis, İstanbul
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