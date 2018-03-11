İstanbul'da deniz ulaşımına sis engeli

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları'nın dün hava muhalefeti nedeniyle iptal edilen tüm seferleri bugün de gerçekleştiremiyor.

TURYOL'un tüm dış ve iç hat seferleri de yoğun sis nedeniyle yapılamıyor. TURYOL'un Bakırköy iskelesinden Kınalıada-Heybeliada-Büyükada'ya saat 10.00'da mimoza turu düzenlenecek, dönüş Büyükada'dan saat 18.00'de yapılacak.

Eminönü ve Kadıköy'den ada seferleri tarifeli olarak devam edecek.

İDO'nun Pendik-Yalova seferleri, BUDO'nun da Bursa-İstanbul seferleri karşılıklı yapılamıyor. İstanbul Boğazı da gece yarısından sonra sis nedeniyle çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı.

Beşiktaş'tan tekneye binip Anadolu yakasına geçmek isteyenler, seferlerin yapılamayacağı haberini alınca alternatif ulaşım yollarını tercih etti.

İDO'nun iptal edilen seferleri:

Pendik-Yalova 09:00

Yalova-Pendik 09:00

BUDO'nun iptal edilen seferleri:

09:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

09:30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10:30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)

10.45 (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

11.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

Kaynak: DHA