  • 11 MART 2018, PAZAR

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.812
    EURO 4.692
  • BIST 116914.52
    ALTIN 162.155
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » İstanbul'da deniz ulaşımına sis engeli

İstanbul'da deniz ulaşımına sis engeli

İstanbul Boğazı'nda dünden beri etkili olan sis deniz ulaşımını etkilemeye devam ediyor.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
İstanbulda deniz ulaşımına sis engeli

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları'nın dün hava muhalefeti nedeniyle iptal edilen tüm seferleri bugün de gerçekleştiremiyor.

TURYOL'un tüm dış ve iç hat seferleri de yoğun sis nedeniyle yapılamıyor. TURYOL'un Bakırköy iskelesinden Kınalıada-Heybeliada-Büyükada'ya saat 10.00'da mimoza turu düzenlenecek, dönüş Büyükada'dan saat 18.00'de yapılacak.

Eminönü ve Kadıköy'den ada seferleri tarifeli olarak devam edecek.

İDO'nun Pendik-Yalova seferleri, BUDO'nun da Bursa-İstanbul seferleri karşılıklı yapılamıyor. İstanbul Boğazı da gece yarısından sonra sis nedeniyle çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı.

Beşiktaş'tan tekneye binip Anadolu yakasına geçmek isteyenler, seferlerin yapılamayacağı haberini alınca alternatif ulaşım yollarını tercih etti.

İDO'nun iptal edilen seferleri:

  • Pendik-Yalova 09:00
  • Yalova-Pendik 09:00

BUDO'nun iptal edilen seferleri:

  • 09:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
  • 09:00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
  • 09:30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
  • 10:30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) 
  • 10.45 (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
  • 11.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

Kaynak: DHA

Etiketler: vapur seferleri, sis, şehit hatları, İstanbul, ido, BUDO
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER