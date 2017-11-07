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Buradasınız : » » İstanbul'da deniz ulaşımına sis engeli

İstanbul'da deniz ulaşımına sis engeli

İstanbul Boğazı'nda saat 04.37'den itibaren gemi geçişleri çift yönlü olarak askıya alındı.

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İstanbul Boğazı'nda kısıtlı görüşe neden olan sis, deniz ulaşımını etkiledi.

Boğazda, Yerel Deniz Trafik Rehberi'nin 21. maddesinde belirtilen fiziki imkanlara sahip olunamadığı için sadece genel anonslar yapılabiliyor.

Bu arada, Şehir Hatlarından yapılan duyuruda, sis nedeniyle İstanbul Boğazı'ndan ve Boğaz yönüne seferlerin yapılamadığı ifade edildi.

Ayrıca İDO'nun bazı hızlı feribot ve dış hat deniz otobüsleri seferleri de sis dolayısıyla iptal edildi.

Yenikapı-Yalova arasında karşılıklı olarak 09.45, 11.45 ve 13.45'de planlanan hızlı feribot seferlerinin yapılamayacağı duyuruldu.

Kaynak: AA

Etiketler: sis, istanbul boğazı, Deniz ulaşımı
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