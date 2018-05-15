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İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 54 gözaltı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 54 kişi gözaltına alındı.

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İstanbulda DEAŞ operasyonu: 54 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik gece saatlerinde operasyon düzenledi.

TEM ekipleri 13 ilçede 19 adrese baskın yaptı. Yapılan operasyonda 54 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde çok sayıda dijital veri ile örgütsel doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan 54 şüphelinin işlemleri Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde devam ediyor. TEM ekipleri şüphelilerin Suriye'de bulunan çatışma bölgelerine gitme hazırlığındaki kişiler olduğunu değerlendiriyor.

Kaynak: DHA

Etiketler: operasyon, İstanbul, DEAŞ
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