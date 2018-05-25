İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 51 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube (TEM) ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a operasyon kapsamında dün gece Başakşehir, Pendik, Ümraniye, Esenyurt, Tuzla, Küçükçekmece, Kağıthane, Sultangazi, Gaziosmanpaşa, Sancaktepe ve Sultanbeyli ilçelerinde 16 adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

Ekipler, yabancı uyruklu 51 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ile örgütsel doküman ele geçirildi.

Emniyet yetkilileri şüphelilerin geçmişte çatışma bölgelerine gidip-geldiklerini belirlerken, yasa dışı yollardan tekrar çatışma bölgelerine gitmeye çalıştıklarını değerlendiriyor.

Kaynak: DHA