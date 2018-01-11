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İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 42 gözaltı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, yabancı uyruklu 42 şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbulda DEAŞ operasyonu: 42 gözaltı

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına faaliyette bulunan ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

12 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi 

Çalışma kapsamında, Başakşehir, Zeytinburnu, Bahçelievler, Sultangazi, Fatih, Pendik ve Kağıthane'de 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yabancı uyruklu 42 kişiyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA 

Etiketler: operasyon, İstanbul, DEAŞ
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