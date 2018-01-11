İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 42 gözaltı

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına faaliyette bulunan ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

12 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi

Çalışma kapsamında, Başakşehir, Zeytinburnu, Bahçelievler, Sultangazi, Fatih, Pendik ve Kağıthane'de 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yabancı uyruklu 42 kişiyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA