  • 10 KASIM 2017, CUMA

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İstanbul'da DEAŞ operasyonu

İstanbul'da, teör örgütü DEAŞ'e yönelik operasyonda yabancı uyruklu 82 kişi yakalandı.

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İstanbulda DEAŞ operasyonu

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda tamamı yabancı uyruklu 82 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bağcılar, Beykoz, Fatih, Küçükçekmece, Pendik, Sancaktepe ve Şişli'de belirlenen 14 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, DEAŞ yanlısı faaliyet gösteren, geçmiş dönemlerde çatışma bölgelerinde bu terör örgütünün saflarında bulunan ve ilerleyen günlerde Suriye'ye gitmek istediği tespit edilen yabancı uyruklu 82 kişi yakalandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: AA

Etiketler: terör operasyonu, İstanbul, deaş operasyonu
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