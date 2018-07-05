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İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 33 gözaltı

İstanbul’da, terör örgütü DEAŞ’a düzenlenen operasyonlarda 28'i yabancı uyruklu 33 şüpheli yakalandı.

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İstanbulda DEAŞ operasyonu: 33 gözaltı

İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ mensuplarıyla bağlantıları tespit edilen 33 kişilik hücreyi takibe aldı.

5 ilçede eş zamanlı operasyon

Emniyet güçleri, dün gece saat 02.00 sıralarında Arnavutköy, Başakşehir, Fatih, Beylikdüzü ve Ümraniye’deki 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 5’i Türk, 28’i yabancı uyruklu olmak üzere 33 DEAŞ’lı gözaltına alındı.

Örgütsel dokümana el konuldu

Çok sayıda örgütsel dokümana da el konulurken, yakalanan zanlıların örgüt adına faaliyet yürüttükleri ve DEAŞ’ın aktif olduğu Irak, Suriye, Yemen ve Libya gibi Ortadoğu ülkelerine geçmek için fırsat kolladıkları öğrenildi.

33 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü.

Zanlıların polisteki sorgusu sürüyor.

Kaynak: İHA, DHA

Etiketler: operasyon, İstanbul, DEAŞ
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