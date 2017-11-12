  • 12 KASIM 2017, PAZAR

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 16º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.864
    EURO 4.508
  • BIST 108949.35
    ALTIN 158.444
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 32 gözaltı

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 32 gözaltı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, yabancı uyruklu 32 kişi gözaltına alındı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
İstanbulda DEAŞ operasyonu: 32 gözaltı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ üyelerinin yakalanması amacıyla Bayrampaşa, Zeytinburnu, Başakşehir, Esenyurt, Tuzla ve Ümraniye'de tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri ile polis helikopterinin de destek verdiği operasyonda, yabancı uyruklu 32 kişi yakalandı.

Suriye'deki çatışma bölgelerinde DEAŞ yanlısı gruplar adına faaliyet gösterdikleri bildirilen şüphelilerin, Türkiye'de eylem hazırlığında oldukları iddia edildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul, terör operasyonu, DEAŞ
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER