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İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 12 tutuklama

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheli tutuklandı.

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İstanbulda DEAŞ operasyonu: 12 tutuklama

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 12 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Savcısı Ufuk Can Gazezoğlu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda yakalanan DEAŞ'ın İstanbul medya sorumlusunun da aralarında bulunduğu T.G, İ.İ, E.Ö, E.C, F.Y, C.A, R.N, O.Ö.K, E.S, C.G, E.B ve Ş.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 12 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme, örgütsel doküman, 1 tabanca ele geçirilmişti.

Etiketler: Terör örgütü DEAŞ, operasyon, gözaltı, tutuklama
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