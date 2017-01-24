İstanbul'da darbe girişimine ilişkin davada 2. duruşma

İstanbul'da darbeye katılan askerlerle ilgili ilk dava başladı

15 Temmuz darbe girişiminde Sabiha Gökçen Havalimanı'nı işgale giden 62 asker hakkında açılan davanın görülmesine Silivri'de devam ediliyor.

Jandarma ekipleri, duruşmanın yapılacağı salonun çevresinde erken saatlerden itibaren geniş güvenlik önlemleri aldı.

Yerleşkeye gelen araçlar ve içindeki yolcular kontrol noktalarında arandı, kimlik kontrolleri yapıldı.

28'i tutuklu 62 askerin yargılandığı davada tutuklu sanıkların ifade verme işlemi sürüyor.

Sanıklar ifadelerinde tatbikata gittiklerini zannettiklerini ve darbeyi yolda öğrendiklerini söyledi.

Sanıklar hakkında, "Anayasal düzeni bozmaya ve Meclis'i ortadan kaldırmaya teşebbüs" ile "Silahlı terör örgütüne üye olmak ya da üye olmaksızın yardım etme" suçlarından, 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

