İstanbul'da çöpe atılan 4 günlük bebek tedavi altına alındı

İstanbul Küçükçekmece'de terk edilen 4 günlük bebeğin, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındığı bildirildi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında "4 günlük bebeği çöpe attılar" haberinin yer aldığı belirtildi.

Söz konusu bebeğin Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındığı belirtilen açıklamada, tedavisinin ardından bebeğin İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün koruma ve bakımına verileceği kaydedildi.

Emniyet güçlerinin, olaya sebebiyet verenlerle ilgili titiz bir çalışma yürüttüğü, Bakanlığın da olayla ilgili adli süreci yakından takip edeceği bildirildi.