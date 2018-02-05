İstanbul'da çocukların suçtan korunmasına yönelik uygulama

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın koordinasyonunda 39 ilçede ve 150 noktada gerçekleştirilen uygulamaya, Çocuk Şube, Asayiş Şube, Önleyici Hizmetler Şube, Özel Harekat Şube, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube, Trafik Denetleme Şube müdürlükleri ile ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı yaklaşık 2 bin personel katılıyor.

Polis ekipleri, uygulama kapsamında okullar ve yakın çevrelerindeki şüpheli şahıslar, park, bahçe metruk binalar, tütün mamulü satışı yapılan yerler, kahvehane, iddia ve ganyan bayi, internet kafe, oyun salonu gibi umuma açık iş yerleri ile okul servis ve diğer araçlara yönelik denetim gerçekleştiriyor.

Sabah 08.00'de başlayan uygulamanın akşam saatlerine kadar süreceği bildirildi.

Kaynak: AA