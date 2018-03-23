İstanbul'da çocukların korunması için denetimler yapılıyor

İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesyonundaki, çocukların ve gençlerin korunmasına yönelik uygulamaya 39 ilçede ve 75 noktada 500 polis katılıyor.

Polis ekipleri, uygulama kapsamında okullar ve yakın çevrelerindeki şüpheli kişiler, park, bahçe metruk binalar, tütün mamulü satışı yapılan yerler, kahvehane, iddia ve ganyan bayi, internet kafe, oyun salonu gibi umuma açık iş yerleri ile okul servis ve diğer araçlara yönelik denetim gerçekleştiriyor.

Sabah 11.00'de başlayan uygulama 22.00'ye kadar sürecek.

Kaynak: AA