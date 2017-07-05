  • 05 TEMMUZ 2017, ÇARŞAMBA

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İstanbul'da Çamlıca gişelerinde turnikeler kalkıyor

İstanbul trafiğini rahatlatmak için çalışmalar sürüyor. Çamlıca gişelerinde turnikeler kalkıyor, serbest geçiş sistemi kuruluyor. Çalışmalar 30 Ağustos'ta tamamlanacak.

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İstanbulda Çamlıca gişelerinde turnikeler kalkıyor

İstanbul trafiğini rahatlatmak için çalışmalar sürüyor. Çamlıca gişelerinde turnikeler kalkıyor, serbest geçiş sistemi kuruluyor. Çalışmalar 30 Ağustos'ta tamamlanacak. 

Önce Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde, ardından Mahmutbey gişelerinde uygulamaya geçildi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsünde çalışmalar tamamlanmak üzere, yetkililer Çamlıca gişelerinde çalışmaların başlayacağını kaydetti. 

Çalışmalar bittiğinde sürücüler OGS ve HGS ayrımı olmaksızın gişelerde yavaşlamadan yollarına devam edecek. 

Ulaştırma Haberleşme ve Denizcilik Bakanı Ahmet Arslan çalışmalar hakkında ilk bilgiyi sosyal medyadan duyurdu.

Arslan Çamlıca gişelerindeki çalışmaların 30 Ağustos'ta tamamlanarak serbest geçiş sistemine geçileceğini belirtti.

Etiketler: istanbul trafiği, çamlıca gişeleri, 30 ağustos, sgs
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