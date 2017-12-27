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İstanbul'da "ByLock" operasyonu: 23 gözaltı

Örgütün şifreli mesajlaşma programı "ByLock" kullandıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 58 kişiden 23'u gözaltına alındı.

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İstanbulda &quot;ByLock&quot; operasyonu: 23 gözaltı

İstanbul'da, "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi" oldukları ve "ByLock" kullandıkları gerekçesiyle 23 kişi yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında, çeşitli meslek gruplarında faaliyet yürüten ve örgütün şifreli mesajlaşma programı "ByLock" kullandığı belirlenen 58 şüpheli hakkına gözaltı kararı verildi.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 23 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildiği ve işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Polisin, hakkında gözaltı kararı bulunan 35 şüpheliyi yakalamak için başlattığı çalışma devam ediyor.

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul, fetö, bylock
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