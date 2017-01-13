İstanbul'da buzlanma zor anlar yaşatıyor

İstanbul'da hava sıcaklığının düşmesi sonucu meydana gelen buzlanma nedeniyle yaya ve sürücüler zor anlar yaşarken, kent genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ekiplerin tuzlama ve kar küreme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Sabah saatlerinde soğuk hava nedeniyle ara sokakların buzlanması sonucu yaya ve sürücüler zor anlar yaşarken, bazı araçların da yolda kaydıkları görüldü.

Kayan araçlar nedeniyle bazı yerlerde trafik yoğunluğu yaşanırken, belediye ekipleri D-100 karayolunda tuzlama çalışması yaptı.

Okul servislerinin de buzlanma nedeniyle zorlandıkları, bazı sürücülerin ise araçlarına zincir taktıkları gözlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden edindiği bilgiye göre, belediye ekipleri gizli buzlanmaya karşı da önlem aldı.

İl genelinde araç trafiğinin yoğunlaştığı D-100 karayolu ile bağlantı yollarında oluşabilecek olumsuz durumların önüne geçmek amacıyla günün erken saatlerinde tuzlama işlemi yapıldı.

Belediye ekipleri, gizli buzlanmaları önlemek amacıyla il genelinde trafiğin en yoğun olduğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve bağlantı yollarına tuz döktü.

Afet Koordinasyon Merkezinden (AKOM) yapılan açıklamada ise an itibarıyla İstanbul için yollarda buzlanma riskinin bulunmadığı belirtildi.

Trafik durumu

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin trafik uygulamasında, mesai saatinin başlamasıyla köprü yollarında, Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde kısmen yoğunluk yaşandığı görülüyor.

Uygulamada TEM otoyolunun Büyükçekmece, Çatalca mevkisinde trafik yoğunluğu yüzde 40 olarak belirtildi.

Zeytinburnu-Bakırköy istikametinde yol bakım onarım çalışması sebebiyle tek şerit trafiğe kapatıldı.

D-100 Avcılar-Büyükçekmece yönünde ise araç arızası sebebiyle trafik yoğunluğu yaşandı. TEM Mahmutbey, Bahçeşehir gişeleri ile Merter istikametinde ise trafiğin yoğun olduğu gözlendi.

Anadolu Yakası'nda ise köprü girişleri haricinde trafik yoğunluğu yaşanmadı.