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Buradasınız : » » İstanbul'da büyük uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da büyük uyuşturucu operasyonu

İstanbul merkezli operasyonunda, 2 milyon 550 bin uyuşturucu hap, 56 kilogram eroin, 120 kilogram skank, 5 kilogram Afyon sakızı ve 600 gram kokain ele geçirildi.

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İstanbulda büyük uyuşturucu operasyonu

Balkan ülkelerinden gelecek yüklü miktarda uyuşturucu hapın ülke genelinde piyasaya sürüleceği ve doğu ülkelerinden gelen eroinin de Avrupa'ya gönderileceği istihbaratı üzerine ekipler çalışma başlattı.

25 Ekim'de düzenlenen operasyonda, Beylikdüzü, Esenyurt, Avcılar ile Edirne ve Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde belirlenen adreslere baskın yapıldı. Operasyonda biri kadın 5 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 2 milyon 550 bin uyuşturucu hap, 56 kilogram eroin, 120 kilogram skank, 5 kilogram Afyon sakızı ve 600 gram kokain ele geçirildi.

Kaynak: AA

Etiketler: uyuşturucu operasyonu, İstanbul
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