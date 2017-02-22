  • 22 ŞUBAT 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » İstanbul'da bugün bu yollara dikkat!

İstanbul'da bugün bu yollara dikkat!

Fenerbahçe ve Krasnodar takımı arasında bu akşam 20.00'de oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçı nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

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İstanbulda bugün bu yollara dikkat!

Fenerbahçe ve Rusya'nın Krasnodar takımı arasında bu akşam 20.00'de Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçı nedeniyle bazı yollara araç girişine izin verilmeyecek.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, maç nedeniyle bazı yollar saat 16.00'dan itibaren araç trafiğine kapatılacak.

Karşılaşma nedeniyle, D-100 güney yol Boğaziçi Köprüsü'nden geliş Üsküdar-Harem ayrımından itibaren Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'ne gelen güney bağlantı yolu, Recep Peker Caddesi (Yoğurtçu Parkı kavşağından Bağdat Caddesi kavşağına kadar olan kısım) ile Bağdat Caddesi (Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi arkası Taşköprü Caddesi D-100 bağlantı yolu katılımından itibaren, Kızıltoprak Recep Peker Caddesi kavşağına kadar) araç trafiğine kapatılacak.

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