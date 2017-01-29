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Buradasınız : » » İstanbul'da bugün bazı ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak

İstanbul'da bugün bazı ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak

İstanbul'da Ataşehir, Kartal, Pendik, Şile ve Üsküdar'ın bazı mahallelerine bugün elektrik verilemeyecek.

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İstanbulda bugün bazı ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Ataşehir'de 09.00-11.00'de, Ferhatpaşa Mahallesi Anadolu, Yeditepe, 6, 4, 9, Mareşal Fevzi Çakmak, 15, 17, 38, 31, 27, 35. ve 33. sokakları, 14.00-16.00'da, Kayışdağı Mahallesi Akdeniz Sokak, Ferhatpaşa Mahallesi Toplum, 77, 46, Ulu Önder, Seyitnizam, Mareşal Fevzi Çakmak, 51, 44, 47, 48. ve 49. sokakları ile Mevlana Mahallesi Akdeniz Sokak elektrik alamayacak.

Kartal'da 10.00-12.00'de, Kordonboyu Mahallesi Kampyolu, Ihlamur, Banu, Ceylin, Kayıkçı, Keçeli sokakları, Pendik'te 09.00-11.00'de, Bahçelievler Mahallesi Dolayoba, Rızık, Manzara sokakları, 10.00-14.00'te, Yenişehir Mahallesi Sümbül Sokak, Şile'de 10.00-12.00'de, Çavuş Mahallesi Yeniköy Deresi Sokak, Çayırbaşı Mahallesi Mor Sümbül, Sabah sokakları, İmrendere Mahallesi Kızıldağ Sokak'ta elektrik kesintisi yapılacak.

Üsküdar'da 07.00-09.00'da, Güzeltepe Mahallesi Çaprazlı Alt, Fatih, Bulak, Çağdaş, Okulönü, Çaprazlı, Vural, Pelin, Kaya, Şen, Prof. Dr. Beynun Akyavaş, Zübeyde Hanım sokakları, 10.00-12.00'de, Küçük Çamlıca Mahallesi Ramiz Paşa Sokak'ta elektrik kesintisi uygulanacak. 

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