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Buradasınız : » » İstanbul'da bu yollar trafiğe kapanacak

İstanbul'da bu yollar trafiğe kapanacak

24 Nisan Pazartesi günü Vodafone Arena Stadında oynanacak Beşiktaş-Adanaspor maçı nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

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İstanbulda bu yollar trafiğe kapanacak

Vodafone Arena Stadında oynanacak, Beşiktaş-Adanaspor maçı nedeniyle İstanbul'da bazı yolların trafiğe kapatılacağı bildirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 24 Nisan Pazartesi günü saat 20.00'de, Beşiktaş'taki Vodafone Arena Stadında oynanacak olan Beşiktaş- Adanaspor Toto Süper Ligi futbol müsabakası nedeniyle saat 16.00'dan itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Dolmabahçe Caddesi Akaretler kavşağından Kadırgalar alt baş ışıklara kadar olan kısım trafiğe kapatılacak, trafik akımı, Süleyman Seba Caddesi'nden Bayıldım Caddesi Stadyum arkasına yönlendirilecek.

Kadırgalar Caddesi Bayıldım Caddesi'ne kadar trafiğe kapatılacak, trafik akımı Beşiktaş istikametine verilecek.

Etiketler: İstanbul, trafiğe kapanan yollar
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