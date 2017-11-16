  • 16 KASIM 2017, PERŞEMBE

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İstanbul'da Bitcoin çetesi çökertildi

İstanbul'da Bitcoin hesabı bulunan kişileri silahla tehdit eden ve hesaplarındaki 450 Bitcoin'i gasp ettikleri öne sürülen 4 şüpheli yakalandı.

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İstanbulda Bitcoin çetesi çökertildi

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 Kasım'da Bahçelievler'de bir vatandaşın polis görünümlü kişiler tarafından silahla tehdit edilerek alıkonulması ve hesabındaki Bitcoin'lerin başka hesaba aktarılması olayına yönelik çalışma başlattı.

Yapılan istihbarat çalışmasıyla kimlikleri belirlenen 4 şüpheli, Esenler'de bir adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

Adreste yapılan aramada, 2 tabanca, 17 mermi, 11 cep telefonu, 9 SIM kart, 3 bilgisayar, 3 tablet, 6 Bitcoin mining cihazı ve 6 bin 465 lira ele geçirildi.

Zanlılara ait hesaplarda bulunan 12 milyon lira değerindeki 450,0226115 Bitcoin'e el konuldu.

Emniyette işlemleri tamamlamam 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bitcoin nedir

Yaklaşık 10 yıl önce Satoshi Nakamoto tarafından deneysel olarak başlatılmış, herhangi bir resmi kuruluşla ilişiği olmayan, ancak ülkelerin para birimleriyle alınıp satılabilen, herhangi bir üçüncü parti hizmetine aracı kurumuna gerek kalmadan transferi yapılabilen bir tür dijital para birimi olarak biliniyor.

Bugünkü kurlar üzerinden 1 Bitcoin yaklaşık 7 bin 400 dolara denk geliyor.

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul, bitcoin, sanal para, bitcoin çetesi, siber suç
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